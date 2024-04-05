قراءة من نوع آخر في الاعتداء على الشؤون القنصلية الإيرانية في دمشق

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دمار كبير خلفه الاعتداء الصهيوني المتعمد على مبنى القنصلية الايرانية في حي المزة بدمشق في ساعة ذروة والازدحام في جريمة تنتهك كل الاعراف باستهداف مبنى دبلوماسي يخدم المواطنين منذ اكثر من 30 سنة.

حجم الاعتداء طال المباني القريبة من السفارة والقنصلية الايرانية ونجى السفير منه وعائلته اضافة للأهالي القاطنين في حي المزة وخلف الاستهداف 6 شهداء وجرحى واضراراً كبيرة في الاملاك العامة والخاصة.

العدوان الإسرائيلي على قسم الشؤون القنصلية الإيرانية في دمشق هو تعبير واضح عن الانتهاك للقوانين الدبلوماسية والأعراف الدولية والمواثيق التي تؤمن حصانة هذه المؤسسات والبعثات الدبلوماسية لكنه بصورة أخرى هو تعبير العاجز عن تحقيق أهدافه في المعركة على أرض الميدان في غزة، وهذا الاعتداء لن يمر من دون رد وسيتلقى العدو الإسرائيلي صفعة قوية كما قال قائد الثورة الإسلامية السيد على خامنئي.

وتسود حالة من التأهب القصوى في كيان الاحتلال تحسبا لرد طهران المحتمل على الاعتداء الإرهابي الإسرائيلي على قسم الشؤون القنصلية للسفارة الإيرانية في دمشق قبل ثلاثة أيام. وكشف الإعلام العبري عن استعدادات في سلاح الجو الإسرائيلي وكذلك تفعيل نظام التشويش على نظام تحديد المواقع "جي بي اس" في عموم الأراضي المحتلة استعدادا للرد الإيراني.

وتؤكد طهران انها تحتفظ بالحق في اتخاذ رد حاسم على الاعتداء الارهابي الاسرائيلي الذي تجاوز الخطوط الحمراء بإستهداف اماكن تتمتع بحصانة دبلوماسية، في خرق واضح للسيادة الايرانية وللقوانين الدولية.