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هبوط بورصة تل أبيب بسبب مخاوف من رد إيران

هبوط بورصة تل أبيب بسبب مخاوف من رد إيران
الجمعة ٠٥ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

هبط مؤشر بورصة تل أبيب بنحو 2% في تعاملات وسط مخاوف في كيان الاحتلال من رد طهران على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق. ووصلت نسبة هبوط بعض المؤشرات القطاعية 4%، وكان قطاع التأمين الأكثر تضررا.

العالم - الاحتلال

وصلت نسبة هبوط بعض المؤشرات القطاعية 4%، وكان قطاع التأمين الأكثر تضررا. وهبط سهم شركة العال للطيران بنحو 6% بسبب تحقيق لهيئة المنافسة في زيادة الأسعار التي أقرتها بعد بدء العدوان على قطاع غزة.

جاء هذا بعد شكاوى من أن العال استغلت الارتفاع الحاد في الطلب على تذاكرها لزيادة أسعار التذاكر، وذلك بسبب إلغاء أو تخفيض شركات الطيران الأجنبية الرحلات الجوية من كيان الاحتلال أو إليه.

وإثر العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق صدرت تعليمات لسفارات الاحتلال في جميع أنحاء العالم لتعزيز إجراءاتها الأمنية في أعقاب العدوان.

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