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بعد تعرضهم للضرب والتعذيب والإهانات والاستجواب..

قوات الاحتلال تفرج عن نحو 100 معتقل فلسطيني من سجونها

قوات الاحتلال تفرج عن نحو 100 معتقل فلسطيني من سجونها
الجمعة ٠٥ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

أفرجت قوات الاحتلال عن 101 فلسطيني سبق أن اعتقلهم من قطاع غزة، وذلك عبر معبر كرم أبو سالم في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، نقلا عن مصادر طبيّة، أنّ عدداً كبيراً من المعتقلين المفرج عنهم وصلوا إلى مستشفيات رفح مصابين بكسور وجروح نتيجة الضرب الذي تعرضوا له في سجون الاحتلال.

وليست هذه المرة الأولى التي يفرج فيها جيش الاحتلال عن فلسطينيين، فخلال الشهور الماضية أطلق سراح العشرات في دفعات متباعدة.

وأدلى العديد من الأسرى المفرج عنهم سابقاً بشهادات تفيد بتعرضهم للضرب والتعذيب والإهانات والاستجواب من جيش الاحتلال طوال فترة الاعتقال.

وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مؤخراً عن فظائع ترتكب بحق المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، من الذين تم اعتقالهم خلال الحرب الحالية، ونقلوا إلى معتقلات مختلفة.

يذكر أنّ قوات الاحتلال أسرت المئات من سكان قطاع غزة خلال الحرب الدائرة هناك منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ووفقاً لمصادر حقوقية، فقد استشهد بعض الأسرى في سجون الاحتلال، فيما لا يزال مصير العديد منهم مجهولاً.

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