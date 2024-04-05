قوات الاحتلال تفرج عن نحو 100 معتقل فلسطيني من سجونها

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، نقلا عن مصادر طبيّة، أنّ عدداً كبيراً من المعتقلين المفرج عنهم وصلوا إلى مستشفيات رفح مصابين بكسور وجروح نتيجة الضرب الذي تعرضوا له في سجون الاحتلال.

وليست هذه المرة الأولى التي يفرج فيها جيش الاحتلال عن فلسطينيين، فخلال الشهور الماضية أطلق سراح العشرات في دفعات متباعدة.

وأدلى العديد من الأسرى المفرج عنهم سابقاً بشهادات تفيد بتعرضهم للضرب والتعذيب والإهانات والاستجواب من جيش الاحتلال طوال فترة الاعتقال.

وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مؤخراً عن فظائع ترتكب بحق المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، من الذين تم اعتقالهم خلال الحرب الحالية، ونقلوا إلى معتقلات مختلفة.

يذكر أنّ قوات الاحتلال أسرت المئات من سكان قطاع غزة خلال الحرب الدائرة هناك منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ووفقاً لمصادر حقوقية، فقد استشهد بعض الأسرى في سجون الاحتلال، فيما لا يزال مصير العديد منهم مجهولاً.