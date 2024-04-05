منظمة أطباء بلا حدود: العدوان على غزة يرقى لمستوى الإبادة الجماعية

العالم - خاص العالم

تضيق السبل أمام الفلسطينيين في قطاع غزة يوما بعد يوم، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع وتفاقم الوضع الانساني، حيث جددت منظمات غير حكومية دولية التحذير من استحالة العمل في غزة في ظل الحرب الدائرة، وهو نزاع يرقى في نظر رئيسة منظمة أطباء بلا حدود إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وقالت رئيسة منظمة أطباء بلا حدود في فرنسا إيزابيل ديفورني إن استهداف عمال الإغاثة ليس مفاجئا لأن على مدى ستة أشهر شهد الجميع سلوك الكيان الإسرائيلي في شن حرب ضد سكان محاصرين بالكامل، محرومين من الغذاء ويتعرضون لقصف مكثف، مضيفة ان غزة تصبح تدريجيا غير صالحة للحياة البشرية.

تصريحات المنظمات هذه تأتي بعد أيام من مقتل سبعة أعضاء في منظمة المطبخ المركزي العالمي في غارات إسرائيلية على قطاع غزة المحاصر حيث يشارف النزاع على دخول شهره السابع.

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ،ستيفان دوجاريك أكد على الحاجة لوقف انساني لإطلاق النار وتدفق هائل للمساعدات إلى غزة. ورحب بقرار السماح بعبور المساعدات لغزة من معبر بيت حانون .

مجلس الأمن القومي الأميركي هو الآخر رحب بما أعلنته تل ابيب، وأبدى استعداد الولايات المتحدة للتنسيق مع الكيان الإسرائيلي والأردن ومصر والأمم المتحدة لضمان ادخال المساعدات الغذائية الى القطاع.

هذا ونقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر قرر زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مع الموافقة على فتح معبر بيت حانون للمرة الأولى منذ بداية العدوان.

في المقابل عارض وزير ما يسمى الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير هذه الخطوة، مشددا على أن الطريقة الصحيحة لإعادة الأسرى لدى حماس هي وقف إدخال المساعدات إلى غزة واشتراط إدخالها فقط بمقابل إنساني.

اعلان ياتي مع تصاعد التحذير من كارثة انسانية في قطاع غزة، مع اصرار الاحتلال على منع دخول المساعدات الانسانية والغذاء والدواء الى القطاع، رغم الدعوات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية.