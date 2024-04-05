أمیر عبداللهيان يكشف الطرف الأساس في استمرار حرب غزة

العالم- ايران

وكتب أمير عبداللهيان كتب بمناسبة يوم القدس العالمي في انستغرام، باننا نستقبل يوم القدس العالمي هذا العام في وقت تشاهد البشرية احدى اكبر جرائم الابادة في التاريخ، وان الكارثة الانسانية الكبيرة التي تحدث منذ 6 اشهر ضد الفلسطينيين واهالي غزة هي صفحة اخرى من الصفحات المحزنة لتضييع حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم، وخرق القوانين والقواعد الدولية وممارسة للقوة والجرائم ضد اصحاب الارض.

وتابع : أن الجرائم الصهيونية الأخيرة ضد الفلسطينيين هي خرق لابسط مبادئ حقوق الانسان ومصداق واضح للجريمة المركبة ضد الانسانية، والابادة والتمييز العنصري والتطهير العرقي.

ودعا وزير الخارجية الايراني المحافل الدولية ومجلس الامن الدولي ومحكمة الجرائم الدولية الى الاهتمام بما يرتكبه الكيان الصهيوني من ابادة جماعية في غزة واتخاذ اجراءات رادعة وعقابية مؤثرة.