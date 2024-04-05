رئيسي: مشاركة الشعب بمسيرة يوم القدس تؤدي لانهيار كيان الاحتلال

العالم - إيران

وقال إبراهيم رئيسي"إن هؤلاء المشاركين في المسيرات هم نفس الأشخاص الذين تلوا القرآن الكريم في الأيام الماضية واليوم في شوارع المدن والقرى المختلفة يعلنون كراهيتهم للنظام الصهيوني، ونحن على يقين أن هذا الشعور الذي يأتي من القلوب والأفئدة. والصرخات ستؤدي بالتأكيد إلى انهيار الكيان الصهيوني، وكرامة الشعب الفلسطيني ومسلمي العالم".

وأشار رئيسي إلى أن الإمام الخميني (رض) جعل الجمعة الأخيرة من شهر رمضان يوم القدس بصدق واخلاص، وقال: "اليوم نرى جيلا حاضرا في الشوارع، وهم جيل لم ير الإمام الخميني ولا الأيام الأولى للثورة الإسلامية، لكنهم أتوا إلى الساحة لإدانة جرائم الكيان الصهيوني منذ 75 عاما، وبمشيئة الله سيكون النصر الأكيد للشعب الفلسطيني والمسلمين".