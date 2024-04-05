نحو 120 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الاقصى المبارك

العالم - فلسطين

وجاءت هذه الحشود الضخمة بمناسبة يوم القدس العالمي وتلبية لدعوات فلسطينية لإحياء ليلة القدر في الأقصى، ومواصلة شد الرحال إلى المسجد المبارك الذي يتعرض لانتهاكات ومخططات تهويدية، بالرغم من القيود المشددة والعراقيل التي يفرضها الاحتلال على دخول المدينة المقدسة.

وكان أكثر من 65 ألف مصل أدوا صلاة فجر الجمعة في المسجد الأقصى ونظموا عقب انتهاء الصلاة مسيرة في باحات المسجد وسط التكبيرات والهتافات الداعمة للمقاومة وغزة وقادتها.

وفي وقت سابق اليوم افاد مراسل قناة العالم بتوافد عشرات الالاف الى المسجد الاقصى المبارك في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك ويوم القدس العالمي.

واضاف ان التوافد بدأ منذ ساعات الفجر الاولى حيث شهدت صلاة الفجر مشاركة واسعة ممن اتى من الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة، مع انتشار لاكثر من 6 الاف شرطي من قوات الاحتلال مع التشديد للمعابر الفاصلة عن باقي مدن الضفة والسماح لاعداد قليلة ويبلغون سنا معينا ويحملون تصريحا من ابناء الضفة الغربية.