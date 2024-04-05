طوفان الاحرار في حلب يؤكد دعمه لغزة في يوم القدس العالمي +فيديو

العالم - مراسلون

واوضحت انه اقيم بعد صلاة الجمعة في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين عرض عسكري بحضور حشود كبيرة من الفصائل الفلسطينية وقوات لواء القدس لاحياء ذكرى يوم القدس العالمي الذي اعلنه مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (قدس سره)، لتجدد رفضها واستنكارها للاحتلال الاسرائيلي لفلسطين والممارسات الوحشية التي يقوم بها في فلسطين وخاصة في قطاع غزة.

وتابعت انه العشرات من شيوخ القبائل والعشائر العربية من سوريا ولبنان والعراق وفلسطين اجتمعوا اليوم ليأكدوا وقوفهم مع الشعب الفلسطيني وابناء غزة وان القضية الفلسطينية هي البوصلة والمحور للسوريين ولكل الاحرار. وهي قضية لم تغب عن اذهان وقلوب وعقول شعوب العالم كما هي حاضره لدى السوريين.

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