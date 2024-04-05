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طوفان الاحرار في حلب يؤكد دعمه لغزة في يوم القدس العالمي +فيديو

الجمعة ٠٥ أبريل ٢٠٢٤ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة العالم انه بدأت فعاليات احياء يوم القدس العالمي في مدينة حلب السورية منذ يوم امس، حيث اقيم الفعاليات والندوات تتمحور حول فلسطين ونصرة الشعب الفلسطيني.

العالم - مراسلون

واوضحت انه اقيم بعد صلاة الجمعة في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين عرض عسكري بحضور حشود كبيرة من الفصائل الفلسطينية وقوات لواء القدس لاحياء ذكرى يوم القدس العالمي الذي اعلنه مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (قدس سره)، لتجدد رفضها واستنكارها للاحتلال الاسرائيلي لفلسطين والممارسات الوحشية التي يقوم بها في فلسطين وخاصة في قطاع غزة.

وتابعت انه العشرات من شيوخ القبائل والعشائر العربية من سوريا ولبنان والعراق وفلسطين اجتمعوا اليوم ليأكدوا وقوفهم مع الشعب الفلسطيني وابناء غزة وان القضية الفلسطينية هي البوصلة والمحور للسوريين ولكل الاحرار. وهي قضية لم تغب عن اذهان وقلوب وعقول شعوب العالم كما هي حاضره لدى السوريين.

المزيد بالفيديو المرفق..

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