أعلام المقاومة العراقية ترفرف في مسيرات يوم القدس العالمي

العالم - مراسلون

وأفاد مدير مكتب قناة العالم في بغداد نويد بهروز ان حشود غفيرة من أهالي بغداد شاركوا في مسيرات يوم القدس العالمي دعماً للشعب الفلسطيني وتنديداً بجرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة وكذلك تنديداً بدعم الولايات المتحدة للعدوان الاسرائيلي علی غزة.

وأكد بهروز ان شرائح مختلفة من الشعب العراقي شاركت في هذه المسيرات، التي رافقها مشاركة العديد من فصائل المقاومة العراقية التي رفعت اعلامها خلال المسيرات منها كتائب حزب الله وكتائب سيدالشهداء وعصائب أهل الحق والحشد الشعبي وباقي فصائل المقاومة العراقية التي تعاضد الشعب الفلسطيني ضد العدوان الاسرائيلي.

ورفع المتظاهرون شعارات "كلا، كلا امريكا" و"امريكا الشيطان الاكبر" و"كلا كلا اسرائيل" وطالبوا التحرك من أجل الوقوف الی جانب الشعب الفلسطيني.

وأوضح مدير مكتب قناة العالم في بغداد ان اجواء المسيرات في بغداد، كانت اجواء غضب ضد كيان الاحتلال الصهيوني والولايات المتحدة التي اعتبروها الشريك الاساسي لكيان الاحتلال في عدوانه علی غزة.

ويعتبر العراق أحد العناصر الاساسية في محور المقاومة وسجلت المسيرات التي سيرتها الحشود العراقية نقطة مهمة في احياء يوم القدس العالمي ودعم القضية الفلسطينية.

وتحيي دول کثيرة مناسبة يوم القدس العالمي وهو أخر يوم جمعة من شهر رمضان، دعا الی احيائها قائد الثورة الاسلامية في ايران الامام الخميني الراحل.