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كيان الاحتلال يخلي عددا من سفاراته بالخارج خوفا من رد ايراني على جريمته

كيان الاحتلال يخلي عددا من سفاراته بالخارج خوفا من رد ايراني على جريمته
الجمعة ٠٥ أبريل ٢٠٢٤ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن تل أبيب أخلت عددا من سفاراتها، تحسبا لانتقام إيراني.

العالم - فلسطين

وأوضحت الهيئة أنه تم إخلاء عدة سفارات في الخارج بعد تقييم الوضع من قبل جهاز الشاباك ووزارة الخارجية، تحسبا لأي رد انتقامي إيراني.

وأضافت انه تم نقل بعض عاملي السفارات إلى مواقع بديلة، وطلب منهم عدم الظهور في هذه المرحلة في مناسبات عامة.

تلك التطورات تأتي بعد العدوان الإسرائيلي على قسم الشؤون القنصلية الايرانية في دمشق وخوف الاحتلال الاسرائيلي من رد الفعل الايراني المرتقب.

وامس الخميس أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له، وقف الإجازات لجميع الوحدات القتالية، وذلك وسط مخاوف من رد ايران بعد هجومه الوحشي على قنصلية طهران في دمشق.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "وفقا لتقييم الوضع، تقرر إيقاف الإجازات مؤقتاً لجميع الوحدات القتالية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي".

وأضاف: "الجيش في حالة حرب، ونشر القوات يخضع لتقييم مستمر وفقا للاحتياجات".

والأربعاء، أعلن جيش الاحتلال تعزيز منظومة دفاعاته الجوية، واستدعاء جنود احتياط، في إطار استعدادات تل أبيب لمواجهة "رد إيراني محتمل".

وتوعدت إيران بمعاقبة الكيان عقابا مؤلما على جريمة اغتيال القائد محمد رضا زاهدي ونائبه وخمسة ضباط آخرين استشهدوا يوم الاثنين الماضي في القسم القنصلي في السفارة الايرانية بالعاصمة السورية دمشق.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن قرار تعزيز الدفاعات الجوية واستدعاء القوات "أعقب تقييم التهديد"، إذ عكس تقرير إخباري بثته "القناة 12"، تكهنات الإحتلال بشأن ضربة انتقامية إيرانية محتملة، بإطلاق صواريخ بشكل مباشر من أراضيها.

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