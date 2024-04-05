عرض عسكري مهيب للمقاومة الفلسطينية في دمشق+فيديو

العالم - مراسلون

يوم القدس العالمي هذا العام ليس كسابقه؛ فالبوصلة اليوم تضبط على وقع أقدام المقاومين الذين قربوا القدس بمقاومتهم ودمائهم أكثر من أي وقت مضى، هذا ما أكد عليه المشاركون في المهرجان المركزي الذي أقيم في مخيم اليرموك بدمشق.

وقال مسؤول العلاقات العربية والدوليه في حزب الله في كلمة له في المهرجان: "اصبحت قضية فلسطين، مسألة صراع بين الحق والباطل، أصبحت مسألة صراع بين الاحرار والعبيد، بين المجاهدين المضحين والخانعين المطبعين، بين الشعوب الصامدة المؤمنة وبين القوی المتجبرة الظالمة".

وقال امين عام فصائل المقاومة الفلسطينينة خالد عبدالمجيد:"هذا الترابط بين کل اطراف محور المقاومة الذي يشارک في هذه العملية ومواجهة الکيان الصهيوني هذا المحور الذي يضطلع بمسؤولية کبيرة في الصراع الاقليمي والدولي".

المخيم شهد عرضاً عسكرياً مهيباً اداه شباب المخيمات الفلسطينينة من كل الكتائب وفصائل المقاومة الفلسطينين، والذين توعدوا الكيان الاسرائيلي بطوفان لاحرار وشرفاء العالم، سيتقدم من كل حدب وصوب".

وقال أحد الشباب المتطوعين:"سنري العالم ونري امريکا واسرائيل اننا کلنا يد بيد ضد اسرائيل واميرکا ونساند غزة يداً بيد وسنکون دائماً ان شاء الله مع غزة والعام المقبل سنحيي يوم القدس في المسجد الاقصی ان شاء الله".

وقال أحد المتطوعين:"بإذن الله نحن هنا مشروعاً مقاوماً لتحرير فلسطين وارضنا والمحتلة وتحرير المسجد الاقصی بإذن الله".

يأخذ يوم القدس العالمي زخماً كبيراً هذا العام بعد ان فرضت معركة طوفان الاقصى واقعاً جديداً على المستوى الاقليمي و الدولي. السلام على القدس واهلها الشامخين وعلى الدماء الطاهرة الزكية التي سفكت على طريق القدس.

وقالت مراسلة العالم في دمشق:"بعيداً عن کل البروتوکولات الصحفية وکفلسطينية أقول لسوريا وايران وحزب الله وللمقاومة في اليمن والعراق: سلام القدس لکم وعليکم يا أبناء المقاومة انتم اهل فلسطين وعزوتها فشکراً لکم لأنکم لم تترکون بلادي وحيدة".