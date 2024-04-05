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سوريا.. حلب تتضامن مع غزة

الجمعة ٠٥ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

احياء لليوم العالمي للقدس نظم في حلب ملتقى القبائل والعشائر والنخب الوطنية بعنوان "متضامنون مع غزة العزة"، بمشاركة من وجهاء عشائر من سوريا ولبنان والعراق وبمشاركة وفد من الفصائل الفلسطينية برئاسة ابو مجاهد اسماعيل مسؤول العلاقات الوطنية في حركة الجهاد الاسلامي وحشد من الشخصيات والفعاليات بالمدينة، واكد المشاركون فيه وقوفهم مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الاسرائيلي على غزة.

العالم - مراسلون
وأفاد مراسل العالم في سوريا ان الملتقى بدأ بالوقوف دقيقة صمت اجلالا لأرواح شهداء غزة وبعدها عزف النشيدين السوري والفلسطيني، تلاه عرض عسكري لأبناء القبائل والعشائر. والقى ممثلو القبائل والعشائر من سوريا ولبنان والعراق وفلسطين كلمات اكدوا خلالها رفضهم لممارسات الاحتلال واستنكارهم للممارسات الوحشية ضد الشعب الفلسطيني عموما واهالي غزة على وجه التحديد. واعربوا عن تعاطفهم مع اهالي غزة رافضين الحصار والتجويع والابادة الممنهجة وقتل للأطفال بدم بارد.
وناشد وجهاء العشائر في البيان الختامي، المجتمع الدولى بالتحرك لوقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني، منددين بالصمت الدولي حيال التطهير العرقي والابادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
يذكر أن شعار مسيرة يوم القدس لهذا العام هو "طوفان الأحرار". ويحيي الملايين في دول العالم، يوم الجمعة الاخير من شهر رمضان المبارك، يوم القدس العالمي، تلبيةً للنداء الذي أطلقه الإمام الخميني (رض) عام 1979، بعيد إنتصار الثورة الإسلاميّة في إيران، للتأكيد على محورية قضية القدس في حركة الأمّة وجهادها.

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