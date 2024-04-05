الرعب الاسرائيلي من الرد الايراني

العالم - العين الاسرائيلية

وحذرت المكالمة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو قرار الكابينت بفتح معبر مع غزة واجتماعات التنسيق الامريكية الاسرائيلية بشأن رفح والواقع الميداني في القطاع.

وقال مدير مركز الاتحاد للابحاث والتطوير هادي قبيسي ان الكيان الاسرائيلي قبل ان يقوم بعملية الهجوم على قسم الشؤون القنصلية في السفارة الايرانية في دمشق كان يعلم ان هناك رد ومسبقا قدر ان قدرته على تحمل هذا الرد ستكون بمستوى معين وعلى المستوى النفسي من الطبيعي ان يكون هناك تحسب وتوتر نتيجة انتظار الرد واللغة التي صدرت من الجمهورية الاسلامية تحذير وتمهيدا لهذا الرد .

واشار الى ان استهداف مقر رسمي وقيادة بهذه المستوى بشكل علني ومباشر من الطبيعي ان سيستجلب رد وقد تفاجئ ايران في مكان الرد ومستوى الرد وطريقة الرد وحجم الاستهداف واثاره.

ضيف البرنامح:

-مدير مركز الاتحاد للابحاث والتطوير هادي قبيسي

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