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شاهد/هزة أرضية تعلق جلسة مجلس الأمن بشأن غزة

الجمعة ٠٥ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

توقفت جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، الجمعة، لبضع دقائق جراء اهتزاز القاعة إثر هزة أرضية عنيفة ضربت ولاية نيوجيرسي الأمريكية وشعر بها سكان نيويورك والضواحي المحيطة بها.

العالم- حوادث

وبلغت قوة الهزة الأرضية التي وقعت بالتزامن مع حديث المديرة التنفيذية لمنظمة "أنقذوا الأطفال" عن معاناة أطفال قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، 4.8 على مقياس ريختر، دون تسجيل أضرار مادية.

وقالت حاكمة مدينة نيويورك كاثي هوكول، إن "زلزالا بقوة 4.8 درجات ضرب غرب مانهاتن وشعر به سكان جميع أنحاء نيويورك".

وأضافت في تدوينة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "يقوم فريقي بتقييم التأثيرات وأي أضرار قد تحدث، وسنقوم بتحديث الجمهور على مدار اليوم".

وتسببت الهزة الأرضية بتعليق مؤقت لجلسة مجلس الأمن الدولي التي تناقش المأساة الإنسانية في قطاع غزة جراء العدوان المتواصل للشهر السابع على التوالي، واغتيال الاحتلال فريق الإغاثة الأجنبي التابع لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي".

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