السيد السيستاني يبدي أسفه لعجز العالم أو تعاجزه عن إيقاف حرب الإبادة في غزة

العالم - العراق

واستقبل السيد السيستاني عائلة الطفلة اللبنانية أمل الدر الذي استشهدت جراء اعتداء اسرائيلي في جنوب لبنان مؤخراً.

وأعرب السيد السيستاني عن تعاطفه مع عائلة الطفلة الشهيدة ودعا لهم بالصبر والسلوان، كما دعا للشعب اللبناني بالخير والبركة، وأن يحميهم الله من كل سوء.

وأشار السيد السيستاني إلى استمرار حرب الإبادة وأبدى اسفه العميق لعجز العالم عن وقفها.

وجاء هذا الموقف الثاني للسيد السيستاني بخصوص أحداث حرب غزة منذ بدأت في 7 تشرين الأول 2023.

وأكد السيد السيستاني أن إنهاء مأساة الشعب الفلسطيني وإزالة الاحتلال عن أراضيه هو الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

هذا وتجاوز عدد شهداء غزة لغاية يوم الجمعة أكثر من 33 ألف شهيد، مع دمار واسع للمباني.

وتمنى السيد السيستاني أن يحفظ الله الشعب الفلسطيني ويمنحهم القوة والصبر لمواجهة هذا الوضع الصعب.

ودعا سماحته العالم لاتخاذ إجراءات فورية لوقف حرب الإبادة وحماية الأبرياء في غزة وغيرها من المناطق المتضررة.