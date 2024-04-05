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في رسالة الى مجلس الامن

إيرواني: على مجلس الأمن ادانة الهجوم الإرهابي في جنوب شرق ايران

إيرواني: على مجلس الأمن ادانة الهجوم الإرهابي في جنوب شرق ايران
الجمعة ٠٥ أبريل ٢٠٢٤ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شنته زمرة ما تسمى ب"جيش العدل" في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران، ادان سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، هذا "العمل الإرهابي الشنيع والوحشي"، وطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يدين بشدة هذه الأعمال الشنيعة ويتخذ التدابير المناسبة بما يتماشى مع الالتزامات التي تم اعتمادها في الحرب ضد الإرهاب.

العالم - ايران

يتبع..

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