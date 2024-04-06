حالة جميع جرحى الحادث الإرهابي في سيستان وبلوشستان مستقرة

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وقال كريمي في تصريح له بهذا الصدد مساء الجمعة: من بين المصابين الـ 44 الذين تم نقلهم إلى مستشفى تشابهار، تم علاج 29 منهم وخرجوا من العيادات الخارجية.

واضاف: من أصل 15 مصابا متبقيا في مستشفى تشابهار هنالك 13 منهم في حالة جيدة ومن المحتمل أن يغادروا المستشفى خلال اليومين المقبلين، ويحتاج الاثنان الآخران إلى إجراءات علاجية أكثر تقدما.

وأوضح: في مدينة راسك، من أصل 33 مصاباً تم تحويلهم إلى المستشفى، تم علاج 23 شخصاً في العيادات الخارجية و10 آخرون بحاجة إلى علاجات أكثر تقدماً.

وأعرب عن تقديره للعاملين في مجال الرعاية الصحية في جابهار ورسك لتقديمهم الخدمات المثلى للمصابين، فضلاً عن تعاون بعض المحافظات بما في ذلك كرمان ويزد وزاهدان وجامعة إيرانشهر للعلوم الطبية.

يذكر انه في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي نفذته زمرة "جيش الظلم" (ما يسمى بجيش العدل) الإرهابية على عدة مقرات للحرس الثوري الإسلامي والشرطة في مدينتي راسك وتشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران، استشهد 10 من القوات الامنية فيما قُتِل الارهابيون المهاجمون كلهم وعددهم 18.