متظاهرون اردنيون يحاصرون السفارة الاسرائيلية ويطلبون من حزب الله والمقاومة وايران ضرب 'اسرائيل'

أحياءا ليوم القدس العالمي توافد آلاف من أبناء الشعب الأردني إلى محيط سفارة الاحتلال الاسرائيلي بالعاصمة الأردنية عمان للتعبير عن غضبهم واستياءهم من الدعم الأمريكي المستمر إلى جيش الاحتلال الاسرائيلي في حربه على غزة مطالبين الحكومة الأردنية والحكومات العربية بضرورة إنهاء جميع أشكال التبعية لامريكا.

وقال مجد برغش وهو أحد المتظاهرين:"صار هناک رهنية، وصار تبعية، وصار انبطاح للقرار الاميرکي، بطل عندنا أي قرار سياسي غير القواعد العسکرية الاميرکية الموجودة في الاردن، وأصبحنا غيرقادرين نتحرک بأي طريقة قومية تلبي طموحات الشعب الاردني أو طموحات الشعوب العربية بشکل عام".

المتظاهرون وجّهوا رسائل الدعم إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة في اللبنان وجميع الدول العربية بضرورة استمرار الرد على جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينين بقطاع غزة.

وقال أحمد مطر وهو أحد المتظاهرين:"نقول لحزب الله، اضرب، اضرب صفد، حطها تحت الخط، اضرب صفد، نقول لايران، ردي، رد قاسي کمان".

وعبر المشاركون بالمظاهرة عن استمرار دعمهم إلى كتائب سرايا القدس وكتائب القسام وجميع فصائل المقاومة بغزة في ظل الحرب التي يخوضونها ضد عصابات جيش الاحتلال الاسرائيلي منذ السابع من اكتوبر من العام الماضي.

لليوم الثالث عشر علی التوالي مازالت حشود الاردنيين تحيط بسفارة الاحتلال الاسرائيلي بالعاصمة الاردنية عمان، يقول المتظاهرون انهم لن يتوقفوا عن تنظيم هذه الوقفات التضامنية الا في حال تحقيق جميع مطالبهم والتي تتمثل بإغلاق سفارة الاحتلال الاسرائيلي بشکل تام وانهاء معاهدة وادي عربة واغلاق الجسر البري.