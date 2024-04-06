اعتقال عضو بارز من تنظيم "داعش" الارهابي في غربي طهران

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كما أعلن العميد "سعيد منتظر المهدي" إلقاء القبض على "محمد ذاكر" الملقب بـ"رامش" وهو عضو بارز وقائد عمليات "داعش" الإرهابية في ماهدشت كرج وذلك من قبل جهاز استخبارات قوة شرطة محافظة البرز.

وفي معرض بيان تفاصيل هذه العملية قال المتحدث باسم الشرطة: نجحنا في إلقاء القبض على محمد ذاكر الملقب بـ "رامش" وهو أحد كبار أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي، وعضوين آخرين من العناصر الإرهابية التابعة لهذا التنظيم في ظل عمليات الرصد الاستخباراتية من قبل وحدة استخبارات قيادة شرطة محافظة البرز وبتعاون مواطن في التعرف على الإرهابيين.

وأضاف: أصيب ثلاثة من الإرهابيين بالرصاص بعد إطلاق النار على سيارتهم، وتم القبض عليهم.

وأوضح أن هؤلاء الأشخاص كانوا يخططون لتنفیذ عملیة انتحاریة في عيد الفطر.

وقال: كما اعتقل 8 أشخاص من المتواطئين مع الإرهابيين وسیعلن عن المزيد من الأخبار المتعلقة بتصرفات واتصالات هذا االتنظیم الإرهابي.