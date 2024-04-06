اللواء باقري: العدوان الإسرائيلي على القنصلية لن يمر دون رد

العالم - ايران

وقال اللواء محمد باقري قال في كلمة خلال مراسم تشييع الشهيد زاهدي في أصفهان، اجتمعنا في مراسم تشييع شهيد كان رفيقاً وعوناً دائماً للشهيد سليماني والشهيد همداني والشهيد عماد مغنية وكل شهداء تحرير القدس الشريف ومواجهة الكيان الصهيوني.

وأضاف، بالأمس، أضاف الشعب الإيراني العظيم وشعوب العالم الحرة، بمباركة عملية طوفان الأقصى الفريدة ومباركة دماء الشهيد زاهدي ورفاقه، يوم قدس فريد إلى تاريخ الثورة الإسلامية والعالم حتى تعلم أمريكا المجرمة والصهيونية القاتلة للأطفال أن حياة هذا الكيان قد انتهت ولم يبق أمامه طريق طويل حتى زواله.

وتابع: إن هذه النار التي اشتعلت لن تنطفئ وستستمر حتى انهيار هذا الكيان وتدميره.

وأضاف، إن الكيان الصهيوني يفعل ذلك في دوامة تنازلية وبسبب غضبه وانفعاله. فالعمليات التي يقوم بها هي الشيء الوحيد الذي يمكنه القيام به. ماذا يعني القيام بهجوم جوي وصاروخي على قنصلية كمقر يتمتع بالحصانة حسب الاتفاقيات الدولية، إلا الجنون والانتحار.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة: إن هذا الإجراء هو عمل نابع عن عجز الكيان الصهيوني ولن يبقى دون رد منا. وكما قال القائد العزيز إننا سنجعل العدو يندم وسيأخذ رجالنا البواسل الثأر اللازم، ولكننا تعلمنا من الشهيد سليماني وزاهدي أننا نحن من نحدد وقت العملية وخطتها. ومن المؤكد أنها ستتم في الوقت المناسب، وبتخطيط وبأقصى قدر من الضرر للعدو بما يجعله يندم على عمله.