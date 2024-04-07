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إنفوغرافيك.. تعددت الالفاظ والوعد واحد

إنفوغرافيك.. تعددت الالفاظ والوعد واحد
الأحد ٠٧ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

اثر الجريمة الارهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني باستهداف القنصلية الايرانية لدى دمشق اطلق المسؤولون الايرانيون على مختلف مراتبهم تصريحات تؤكد بان الانتقام آت لامحالة.

العالم - انفوغرافيك

وفيما يلي جانب من هذه التصريحات .

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