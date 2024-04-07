ما خصائص مسيرة هرميس الإسرائيلية التي أسقطها حزب الله؟

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في هذا السياق استهدف حزب الله منظومة ‏التشويش على المسيرات في موقع العاصي، وقصف مربض الزاعورة وتجمعات للجنود في موقع راميا وثكنات شوميرا وشتولا وزبدين.

كما استهدف تجهيزات تجسسية في ثكنة (زرعيت) التابعة لجيش الاحتلال عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. وقصف الحزب مواقع رويسات العلم والمالكية والجرداح وجل العلام ومحيط مستوطنة شلومي.



من جانبه، اعترف الجيش الإسرائيلي بسقوط طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو في الأراضي اللبنانية بعد استهدافها بصاروخ أرض-جو.



وتعد العملية النوعية التي نفذها حزب الله والتي أسفرت عن إسقاط الطائرة ذات أهمية كبيرة وانجازا للحزب لما تتميز به هذه الطائرة من خصائص أبرزها امتلاك معدات تسمح لها بتنفيذ العديد من المهام بما في ذلك العمليات الاستخباراتية ومساعدة القوات البرية، وتصوير استخباراتي للبنية التحتية.



كما تتمتع بقدرة تحمل تصل إلى 30 ساعة في طلعة واحدة، مع قدرات متعددة المهام وتحمل حمولة زائدة في فئتها تبلغ 450 كيلوغراما فيما يصل ارتفاعها الأقصى إلى ثلاثين ألف قدم.



ومن مزاياها التسليحية قدرتها على التزود بأربعة صواريخ موجهة لمدى عشرة كيلومترات من طراز 'سبايك'، أو 'مكخوليت'.



هذا وتعد هرمز تسعمئة ثاني أكبر طائرة استطلاع بدون طيار في سلاح الجو الاسرائيلي بعد طائرة 'هيرون تي بي' وقد استخدمت 'هرميس 900'، لالتقاط صور اثناء المعارك، ونقلها إلى محطة التحكم الأرضية العالمية.



جدير بالذكر أن هرميس 900 تعتبر أحدث نظام طائرات بدون طيار من نوع ميل تم شراؤه من قبل 'الجيش' الإسرائيلي وقد دخلت الخدمة مع سلاح الجو الإسرائيلي في عام 2012.



إلى ذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم رصد إطلاق تسعة صواريخ من جنوب لبنان نحو منطقة مزارع شبعا، تم اعتراض خمسة منها، بينما سقط الباقي في منطقة مفتوحة.



وردا على اسقاط الطائرة اعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي أن الطائرات الاسرائيلية قصفت فجر اليوم ما وصفه، بمجمع عسكري وثلاث بنى تحتية عسكرية أخرى للحزب في منطقة بعلبك.

ونقلت مصادر امنية لبنانية أن الاحتلال قصف معسكر جنتا ومنطقة السفري في البقاع، دون وقوع اصابات . كذلك استهدف العدو مناطق في عيتا الشعب، وأرنون، وطير حرفا