أمير عبداللهيان يصل إلى سلطنة عمان

أالعالم - ايران

ووصل وزير الخارجية الإيراني "حسين أميرعبداللهيان" والوفد المرافق له إلى مطار مسقط، حيث كان في استقباله مسؤولون من وزارة الخارجية العمانية وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية وموظفي السفارة.

ويذكر أنّ وزير الخارجية الإيراني، يزور مسقط على رأس وفد لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين العمانيين حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، خاصةً الوضع في غزة.

و من أهم أهداف زيارة أمير عبد اللهيان إلى عمان ، إجراء المحادثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والقضايا المتعلقة بتنمية التعاون المشترك خاصة في مجال زيادة التبادلات التجارية ودراسة أهم القضايا الإقليمية والدولية.

وتعد سلطنة عمان من أهم الشركاء الاقتصاديين والسياسيين للجمهورية الإسلامية في المنطقة لسنوات عديدة، وقد حولت العلاقات الاستراتيجية بين طهران ومسقط، البلدين إلى صديقين موثوقين.