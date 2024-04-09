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الشعب الإيراني يطالب بالإنتقام لشهداء القنصلية بدمشق

الثلاثاء ٠٩ أبريل ٢٠٢٤ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

أثار اعتداء الكيان الاسرائيلي الذي استهدف القنصلية الايرانية بدمشق استنكارا واحتجاجات دولية واقليمية كثيرة فيما طالب الشعب الايراني بكافة أطيافه بالرد والانتقام لشهدائه.

العالم - خاص بالعالم

إيران على أهبة للاستعداد للرد على الهجمات العدوانية الاسرائيلية التي استهدفت قسم الشؤون القنصلية في السفارة الايرانية في دمشق.

ورأى الإيرانيون أن ردّ بلادهم سيكون مدروسا بحيث يفقد رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي اي حركة مجنونة مقبلة لاسيما هو يسارع من أجل البقاء في السلطة.

وقال مواطن ايراني ان عجز وهزيمه الكيان الاسرائيلي جعلته يتمادى على الشعب الايراني وكذلك يريد ان يجلب انتباه العالم تجاهه بأنه ما زال قويا ومتمسكا.

ويعتبر الشارع الايراني أن ردّ سيكون حاسما لتطلعات حكومة الاعتدال العدوانية ودرسا هاما على خلفيه اعتداءاتها المستمره وعدوانها على غزة.

الردّ الايراني طال انتظاره ليؤسس محل مرحلة جديدة من توازن القوى ضمن في المنطقة ضمن استراتيجيات إيران السياسية والعسكرية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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