نتنياهو رئيس غير مرغوب فيه حتى بين مستوطنيه!

العالم - الإحتلال

حيث قامت وزيرة المواصلات وعضو المجلس الأمني ​​والسياسي الإسرائيلي "ميري ريغيف"، بتحريض الأجهزة الأمنية والمحاكم والشاباك ضد المتظاهرين، مطالبة إياهم بمواصلة اعتقال معارضي نتنياهو وعدم إطلاق سراحهم ظنا بالتخطيط لإغتيال نتنياهو.

من جهة أخرى، قالت مواقع عبرية، إن ممثلي الحراك المعارض لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطالبون رئيس اتحاد نقابة العمال بإعلان الإضراب العام، وذلك بهدف الضغط على نتنياهو، فيما دعوا عضو مجلس الحرب، بيني غانتس، إلى الانسحاب من حكومة الطوارئ.

وتكررت مزاعم من قبل معسكر اليمين الإسرائيلي المتطرف، حول التخطيط لاغتيال نتنياهو من قبل المتظاهرين ضده، لكن شرطة الاحتلال قالت الأسبوع الماضي، إنها لم تسجل أي خطر على نتنياهو وعائلته من قبل المتظاهرين، ولم يدخل أحد فعليا إلى المبنى السكني لنتنياهو أو يصل إلى بابه، في قيسارية بحيفا، حيث يتجمع المتظاهرون ضده.

وفجر اليوم الأحد، أصيب خمسة إسرائيليين بجراح مختلفة، عقب دهس مستوطن حشدا من المتظاهرين الإسرائيليين الذين يطالبون بالإفراج عن الأسرى في غزة، وتنحي رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو. بعد مناوشات وقعت في المكان، فيما أصيبت شرطية بجراح في وجهها جراء تعرضها لاعتداء من قبل أحد المتظاهرين.

تظاهر عشرات الآلاف،يوم أمس، في تل أبيب وأكثر من 50 موقعا وبلدة أخرى ضد حكومة الاحتلال، وللمطالبة بإجراء انتخابات بشكل فوري.

وفي تل أبيب، قدرت المشاركة بأكثر من 100 ألف متظاهر، ونظمت المظاهرة المركزية للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة في مفرق "عزرائيلي" وليس في شارع "كابلان" كما كان في احتجاجات سابقة.

كما نظمت مظاهرة أخرى لعائلات وأقارب الأسرى خارج مقر وزارة الحرب في تل أبيب.

ودعت عائلات الأسرى "كابينيت الحرب" لإيعاز رئيس الشاباك، رونين بار، ورئيس الموساد، ديفيد برنياع، بعدم العودة من محادثات القاهرة من دون صفقة.

وفي قيسارية، حيث منزل نتنياهو، تظاهر نحو ألفي شخص، فيما اعتقل 3 متظاهرين، كما تظاهر الآلاف في مدينة حيفا وأغلقوا مفرق "حوريف".

وشارك رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، بمظاهرة في كفار سابا، وقال خلالها: "نتنياهو اعتذر عما يحدث لنا في العالم. نحن نفقد أصدقاءنا في العالم، وهذا هو أكبر فشل سياسي في تاريخنا".

وطيلة الأسبوع المنصرم، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أمام مقر الكنيست بمدينة القدس، مطالبين بإسقاط حكومة نتنياهو، وإبرام صفقة تبادل أسرى.

كما شهدت تل أبيب تظاهرات مماثلة خلال الأسبوع المنصرم.

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 أسير فلسطيني، بينما تقدر وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، في حين أعلنت "حماس" مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.