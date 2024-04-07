القسام: الإحتلال يضطر لإنهاء عملياته قبل تحقيق أهدافه + فيديو

العالم - فلسطين

وأوضحت القسام أن الاحتلال دخل معظم مناطق القطاع وحاول تفكيك بنية المقاومة، إلا أنه وجد نفسه يواجه مقاومة عنيفة ونوعية في كل مرة يعود فيها لمناطق يعتقد أنها بلا مقاومة.

وقالت القسام إن معارك مثل "الجوازات ومستشفى الشفاء وخان يونس" اضطر الاحتلال فيها لإنهاء عملياته دون تحقيق أهدافه المعلنة.

وفي وقت سابق قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن تل أبيب سحبت جميع الوحدات التابعة للفرقة 98 بألويتها الثلاثة من منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في حين قالت وسائل إعلام عبرية إن انسحاب الفرقة يأتي في إطار الاستعدادات لعملية برية في مدينة رفح جنوبا.

وأضافت الإذاعة أنه لم يبق في غزة سوى لواء ناحال العامل في ممر نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أقر صباح الأحد بمقتل 4 عناصر بينهم ضابط برتبة نقيب و3 جنود خلال معارك دارت في منطقة خان يونس أمس السبت.

وتوالت بيانات جيش الاحتلال بشأن الخسائر البشرية التي تعرض لها في خان يونس منذ إعلان كتائب القسام عمليتها النوعية ضد قوات الاحتلال في حيي الزنة والأمل بخان يونس أمس السبت.