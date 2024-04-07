رئيس نيكاراغوا يهنئ إيران بذكرى تاسيس الجمهورية الاسلامية

العالم - إيران

وهنأ الرئيس النيكاراغوي في برقيته الى السيد رئيسي، بمناسبة حلول الذكرى الـ 44 للاستفتاء العام الذي جرى خلال شهر مارس 1979 م، حول تأسيس نظام الجمهورية الاسلامية في ايران؛ مؤكدا على ارادة الحكومة والشعب لحكومة الوحدة الوطنية النيكاراغوية الثابتة في استمرار العلاقات القائمة على الاخوة والوحدة والتعامل المتبادل بين البلدين.

يذكر، انه بعد انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني (ره) في ايران، تم الاستفتاء على "التصويت للجمهورية الإسلامية" في إيران في اذار / مارس عام 1979؛ حيث صوّت الشعب الايراني بنسبة أكثر من 98 بالمائة ممن كان يحق لهم المشاركة في الاستفتاء ووافقوا على قيام نظام الجمهورية الإسلامية في إيران.

وتم تسمية يوم "12 فروردين" بيوم الجمهورية الإسلامية في التقويم الإيراني بهذه المناسبة.