امير عبداللهيان من سلطنة عمان: طهران سترد وتعاقب المجرمين

العالم - إيران

وقال وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان لدى استقباله كبير المفاوضين اليمنيين، محمد عبد السلام في العاصمة العُمانية مسقط: الاعتداء الإرهابي الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق كان باستخدام طائرة وصواريخ أميركية الصنع.

واكد عبداللهيان ان طهران سترد وتعاقب المجرمين إلى جانب اتخاذها إجراءات قانونية ودولية ضمن إطار المقررات الدولية

كما اشار وزير الخارجية الايراني إلى ان رفض واشنطن ولندن وباريس إدانة هجوم القنصلية دليل على دعم مغامرات الكيان الصهيوني وتوسيع الصراع .

يذكر أنه التقى وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، نظيره العماني "بدر البوسعيدي" في مسقط اليوم الاحد، وتباحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك.