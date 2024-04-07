اشتباكات شمال غرب باكستان تخلّف 18 قتيلا من الأمن والمسلحين

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وأعلن بيان للجيش الباكستاني، مقتل ثمانية مسلحين في اشتباكات اندلعت مع قوات الأمن في منطقة ديرا خان إسماعيل بإقليم خيبر بختونخوا.



وقال إن اشتباكات أخرى اندلعت في منطقة وزيرستان الشمالية بإقليم خيبر بختونخوا، أسفرت عن مقتل مسلحين اثنين.



ولفت إلى مقتل مسلحين اثنين آخرين في اشتباكات مع قوات الأمن بمنطقة بنجغور في إقليم بلوشستان.

ولم يشر الجيش الباكستاني إلى أي تنظيم ينتمي المسلحون.



وفي بيان منفصل ذكرت السلطات الباكستانية أن ثلاثة من رجال الأمن قتلوا نتيجة إطلاق مسلحين النار على سيارة للشرطة في منطقة لكي مروت بإقليم خيبر بختونخوا، كما أنه قتل رجل أمن نتيجة انفجار لغم في منطقة تانك بالإقليم.



وقتل شرطي، بحسب بيان صادر عن الشرطة، جراء انفجار عبوة ناسفة يتم التحكم فيها عن بعد، في منطقة باجور بإقليم خيبر بختونخوا.



وأعلنت الشرطة أيضا عن مقتل رجل أمن بانفجار لغم وقع في منطقة ديرا بوغتي في إقليم بلوشستان.



ويشهد إقليم خيبر بين الفترة والأخرى اشتباكات بين الجيش الباكستاني ومسلحين من حركة "طالبان باكستان".



ويضم إقليم بلوشستان جماعات انفصالية كثيرة تشن تمردا في المنطقة، وينتشر آلاف من أفراد القوات المسلحة في بلوشستان في محاولة لإرساء النظام.

ومنتصف الشهر الماضي قتلت قوات الأمن الباكستانية ما لا يقل عن ثمانية مسلحين انفصاليين من البلوش هاجموا مباني في ميناء غوادر الاستراتيجي في منطقة بلوشستان جنوب غرب البلاد، والذي يشكل حجر الزاوية في مشروع صيني باكستاني ضخم يتكلف مليارات الدولارات.

وأعلن جيش تحرير بلوشستان، أبرز الجماعات الانفصالية في الإقليم، مسؤوليته عن الهجوم في بيان، قائلا إن مقاتليه هاجموا مكاتب وكالات المخابرات الباكستانية. وسبق أن أعلن جيش تحرير بلوشستان مسؤوليته عن عدة هجمات على أهداف صينية في باكستان، متهما إسلام أباد وبكين بالسيطرة على الموارد المحلية.