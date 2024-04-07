الفصائل العراقية تستهدف قاعدة "ياردن الغربي" في الجولان المحتل

العالم-العراق

وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح الأحد 7 / 4 / 2024، قاعدة ياردن الغربي بالجولان المحتل في أراضينا المحتلة، بالطيران المسيّر".

وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

هذا وأعلنت "المقاومة الإسلامية" فجر يوم الأحد، أنها استهدفت هدفا حيويا في مدينة إيلات "أم الرشراش"، بالطيران المسير.

وكانت فصائل المقاومة في العراق قد تبنت قصف مناطق في فلسطين المحتلة، وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

كما حذرت الفصائل الولايات المتحدة من أنها "ستزيد عدد العمليات المسلحة ردا على مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي".