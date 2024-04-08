ما السبب الحقيقي وراء انسحاب قوات الاحتلال من خان يونس؟!!

العالم - خاص بالعالم

صحيفة هآرتس الإسرائيلية ذكرت نقلا عن قادة كبار في الجيش الإسرائيلي إن الانسحاب كان بسبب حالة الإرهاق القتالي، وليس بوادر حسن نية تجاه مفاوضات صفقة تبادل الأسرى. وأكد القادة الإسرائيليون أنه لا جدوى من تواجد عدد كبير من القوات في غزة، وأنه دون التقدم لمواقع قتال جديدة ستتعرض حياة الجنود للخطر.

وتأكيدا على ما ذكره قادة الجيش الإسرائيلي قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن الانسحاب من جنوبي القطاع يتعلق فقط بتوفير الراحة والتجديد لقوات الاحتلال، ولا يشير بالضرورة إلى أي عمليات جديدة.

فيما يرى خبراء عسكريون أن للانسحاب دلالات كبيرة معتبرين أن ما حدث يمكن وصفه بنقطة تحول بعدما بلغ الإنهاك مبلغه من جيش الاحتلال ويأتي بعد الفشل في تحقيق أي انتصار حقيقي وتكتيكي على الأرض ما يعكس قدرات المقاومة الفلسطينية.

إعلان الانسحاب يأتي عقب الخسائر التي تعرض لها جيش الاحتلال في خان يونس على يد المقاومة الفلسطينية واخرها كشف كتائب القسام عن تنفيذ عملية مركبة ضد القوات الإسرائيلية في منطقة الزنة وحي الأمل أسفرت عن مقتل أربعة عشر جنديا.

الفشل الإسرائيلي في غزة يرجعه الشارع إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بحسب ما أظهره استطلاع للرأي، إذ يعتبر غالبية الإسرائيليين أن نتنياهو لا يدير العدوان على غزة بنحو جيد. وذكر الاستطلاع أن خمسة وأربعين بالمئة من الإسرائيليين يحملون نتنياهو المسؤولية عن عملية طوفان الأقصى وأحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.