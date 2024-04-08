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الصمود في وجه الكيان الصهيوني تكليف + فيديو

الإثنين ٠٨ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

نشر موقع KHAMENEI.IR الإعلامي مقطع فيديو يعرض جانباً من جرائم الكيان الصهيوني الدّموي بحقّ المدنيّين الفلسطينيّين بالأرقام والمعلومات إضافة إلى كلام الإمام الخامنئي حول عدم كون إسرائيل دولة، بل معسكراً إرهابيّاً سفّاكاً يتحمّل الجميع مسؤوليّة مكافحته وإنهائه.

العالم-ايران

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