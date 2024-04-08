إنتاج إيران من الكهرباء النووية يرتفع إلى 3 آلاف ميغاواط

العالم - ايران

وقال مسعود نصوري في تصريح لمراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء، يجري حالياً إنشاء وحدتين في محطة بوشهر للطاقة النووية، قدرة كل منهما على إنتاج 1,57 ميغاواط من الكهرباء، بجوار محطة بوشهر الأولى للطاقة النووية.

وأضاف، تم إبرام عقد إنشاء المبنى الرئيسي للمفاعل النووي للوحدة الثانية لمحطة بوشهر للطاقة النووية، وبدء العمليات التنفيذية للمبنى التوربيني والمساعد في الحوض البحري.

وتابع، بعد الانتهاء من هاتين الوحدتين الجديدتين للمحطة النووية، سيرتفع إنتاج الكهرباء النووية إلى 3 آلاف ميغاواط.