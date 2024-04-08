الإثنين ٠٨ أبريل ٢٠٢٤
٠٨:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

إنتاج إيران من الكهرباء النووية يرتفع إلى 3 آلاف ميغاواط

إنتاج إيران من الكهرباء النووية يرتفع إلى 3 آلاف ميغاواط
الإثنين ٠٨ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير التنفيذي للمرحلتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر للطاقة النووية مسعود نصوري، أن إنتاج إيران من الطاقة النووية سيرتفع إلى 3000 ميغاواط.

العالم - ايران

وقال مسعود نصوري في تصريح لمراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء، يجري حالياً إنشاء وحدتين في محطة بوشهر للطاقة النووية، قدرة كل منهما على إنتاج 1,57 ميغاواط من الكهرباء، بجوار محطة بوشهر الأولى للطاقة النووية.

وأضاف، تم إبرام عقد إنشاء المبنى الرئيسي للمفاعل النووي للوحدة الثانية لمحطة بوشهر للطاقة النووية، وبدء العمليات التنفيذية للمبنى التوربيني والمساعد في الحوض البحري.

وتابع، بعد الانتهاء من هاتين الوحدتين الجديدتين للمحطة النووية، سيرتفع إنتاج الكهرباء النووية إلى 3 آلاف ميغاواط.

روابط ذات صلة

إيران.. تسريع العمل في بناء الوحدتين 2 و 3 بمحطة بوشهر النووية

محطة بوشهر النووية سجلت رقما قياسيا في إنتاج الكهرباء