ما هي خطط الجيش الإسرائيلي بعد الإنسحاب من خان يونس؟

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في رأم الله، إن صحيفة هآرتس الإسرائيلية جاء في مقالها أن الجيش الإسرائيلي سحب قواته من خان يونس جنوب قطاع غزة دون تحقيق أي من أهدافه الرئيسة التي أعلن عنها مسبقا.

وحسب المحلل العسكري للصحيفة فأن الجيش الإسرائيلي كان قد وضع مجموعة أهداف قبل دخوله إلى خان يونس، على رأسها اغتيال القياديين في حركة حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف، كما إعادة الأسرى الذين تم التوقع أنهم موجودين في خان يونس. ولكن إلى الان السنوار والضيف طليقيين ولم يعيدوا الاسرى، وهذا الامر كان السبب وراء انسحاب قوات الاحتلال من خان يونس.

وبحسب الصحيفة، لم يعد لدى الجيش الإسرائيلي أي قوات برية في جنوب قطاع غزة. ولا يزال أحد فرق اللواء القتالية في الممر الذي يفصل شمال غزة عن جنوب غزة. وهناك عدد قليل من الألوية الأخرى المتمركزة خارج غزة وستدخل حسب الحاجة.

السيناريوهات الـ3 لما بعد الإنسحاب من خان يونس

وقالت الصحيفة إن هناك ثلاث سينار يوهات لقوات الاحتلال الإسرائيلي لما بعد الفشل في خان يونس: الأول، المزيد من التصعيد العمليات في شمال الفسطين المحتلة مع لبنان، وهذا للتغطية على الفشل في خان يونس، ثانيا، تقدم غير متوقع في المفاوضات مع حماس بشأن صفقة الرهائن، ثالثا، عملية عسكرية جديدة في مناطق أخرى في غزة من المتوقع أن تكون في رفح.