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امير عبداللهيان يجري مباحثات مع المقداد في دمشق

امير عبداللهيان يجري مباحثات مع المقداد في دمشق
الإثنين ٠٨ أبريل ٢٠٢٤ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

 التقى وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، عصر اليوم الاثنين في دمشق، بنظيره السوري "فيصل المقداد" وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

العالم - ايران

وافادت "ارنا"، ان "امير عبداللهيان" وصل، في اطار جولته الاقليمية الحالية، الى دمشق؛ حيث التقى بنظيره السوري، وتبادل معه وجهات النظر حول القضايا التي تهم الجانبين، بما في ذلك التاكيد على تطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات وخاصة التعامل التجاري.

كما استعرض وزيرا الخارجية الايراني والسوري، في لقائهما اليوم، اهم التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية المدرجة ضمن جدول اعمال البلدين.

علما ان وزير الخارجية الايراني وصل الى دمشق صباح اليوم، قادما من مسقط التي زارها امس الاحد، باحثا مع نظيره العماني في مختلف القضايا ومنها التطورات في قطاع غزة.

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