احصائيات مروعة بعد نصف عام من القتل والدمار في غزة!

العالم _ مراسلون

وبتفصيل أكثر قتل الاحتلال خلال 6 أشهر من الحرب ما يزيد عن 14500 طفلاً و9500 امرأة وهي أعداد تمثل 73 % من شهداء الحرب إلى اللحظة. يضاف لهم 10000 الاف مفقود لازالت طواقم الاسعاف والدفاع المدني غير قادرة على الوصول لهم لانتشالهم من بين الركام.

بعد أن دمر الاحتلال أحياء سكنية بالكامل وأجبر مليون و 900 الف فلسطيني على النزوح من بيوتهم بعد تدميرها مخلفاً كميات هائلة من الحطام والأنقاض تقدر بنحو 26 مليون طنا وفق ما وثقه البنك الدولي في أحدث تقييماته للحرب.

والى جانب المجازر والدمار مارس الاحتلال حرب تجويع لشمال قطاع غزة ومحافظة غزة، وهي حرب تجويع استهدفت 750 الف فلسطيني وتسببت في استشهاد 30 طفلا جوعاً ، وأدت الى اصابة آلاف الأطفال بالجفاف وسوء التغذية.

وبلغة أرقام مجردة فإن الاحتلال دمر (70,000) وحدة سكنية كلياً و (290,000) وحدة سكنية جزئياً وباتت غير قابلة للسكن. كما ألقى (70,000) طن من المتفجرات على غزة التي لا تتجاوز مساحتها 360 كم وأخرج 53 مستشفى ومؤسسة صحية عن الخدمة بشكل كامل وهي أرقام تجيب عن جزء من الدمار الذي حل بالقطاع .

أما عن بنك أهداف الاحتلال فقد اقتصر الأمر على قتل المدنيين خصوصاُ الأطفال والنساء منهم وتدمير الأعيان المدنية دون أن يحقق أي من أهداف الحرب التي كان قد أعلن عنها فلا المقاومة تفككت قدراتها ولا غزة توقفت عن القتال ولعل ما يصدر عن المقاومة من مشاهد عملياتية لهو شاهد ودليل.