تفاصيل خاصة عن زيارة وزير الخارجية الايراني الى دمشق!!

العالم - خاص بالعالم

واوضح موفدنا ان الوزير سيطلع على آخر مستجدات إجراءات التداوي ومراحل التشافي للمصاب في المستشفى.

واضاف ان اميرعبداللهيان وصل الى دمشق ظهر اليوم بعد زيارة استغرقت يوما الى العاصمة العمانية مسقط، مشيرا الى ان الوزير الايراني التقى نظيره السوري فيصل المقداد وبحث اهم التطورات الاقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتابع موفد قناة العالم: كما التقى الوزير اميرعبداللهيان بعد ذلك الرئيس السوري بشار الاسد، فيما سيقوم بافتتاح القسم القنصلي الجديد للسفارة الايرانية ضمن برنامج عمله اليوم في العاصمة السورية دمشق.

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