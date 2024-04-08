مفاوضات القاهرة.. هل ستفضي الى نتيجة قبل حلول الفطر؟.. وخيارات الرد الايراني على الاحتلال

العالم _ بانوراما

وأكد المصدر ان محادثات القاهرة لم تشهد اي تقدم لافتا الى ان الوفد الإسرائيلي لم يتجاوب مع أي من المطالب، وتأتي تلك المعلومات بعد وقت قصير من إعلان مصدرين مصريين عن إحراز تقدم في جدول الأعمال.



وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: يؤكد الشارع الايراني ان الهجمات العدوانية الإسرائيلية على القسم القنصلي الإيراني في العاصمة السورية لن تجلب لنتنياهو انجازا مهما ليتظاهر بالنصر، بينما يعاني الخوف في الصميم من رد فعل ايراني مرتقب.

ويرى الايرانيون ان رد بلادهم يجب ان يكون مدروسا بحيث يفقد رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي اية حركة مجنونة مقبلة لاسيما وهو يصارع من اجل البقاء في السلطة. كما يؤكدون ان الرد على العدوان الذي استهدف القسم القنصلي الايراني في دمشق يتماشى مع الاصول والاعراف الدبلوماسية.

ويعتبر الشارع الايراني ان الرد سيكون حاسما لتطلعات حكومة الاحتلال العدوانية ودرسا هاما على خلفية اعتداءاتها المستمرة وعدوانها على غزة، كما انه سيؤسس لمرحلة جديدة من توازن القوى في المنطقة ضمن استراتيجيات الجمهورية الاسلامية في ايران السياسية والعسكرية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.