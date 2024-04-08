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بإختصار..

هدايا بايدن لنتنياهو..

الإثنين ٠٨ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

هناك خلافات بين الرئيس الاميركي بايدن ورئيس وزراء كيان الاحتلال نتنياهو حول مخطط الهجوم على رفح.

العالم _ باختصار

البيت الأبيض يطرح هواجس جدية بشأن احتمال تعرض النازحين الغزيين لخطر وقوع مذابح جديدة.

نتنياهو يصر على اكتساح رفح رغم اكتظاظ المنطقة بمليون ونصف المليون نازح وبايدن يوافق فقط على ضربات محددة.

هذه الخلافات اوجدت توقعات بشأن اتخاذ بايدن اجراءات حازمة ضد الكيان لوقف الحرب.

لكن ثبت عمليا ان الهواجس الاميركية لا ترتبط برؤية انسانية بشأن رفح، بل بقضايا الإنتخابات الاميركية.

فالهجوم على رفح سيوجد انعكاسات سلبية بالداخل الأميركي تضعف مكانة بايدن بالانتخابات الرئاسية.

هذا الواقع اثبتته الشحنات الجديدة من الاسلحة التي تستعد اميركا لارسالها للكيان لدعمه على مواصلة الحرب.

من بين هذه الشحنات 1800 قنبلة ثقيلة من طراز "إم كيه 84".

يبلغ وزن هذه القنبلة 500 رطل وهي مخصصة لتدمير المباني الضخمة والمنشآت المدنية.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

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