حماس ترفض المقترح "الإسرائيلي" بشأن صفقة الرهائن

العالم-فلسطين

ونقلت وكالة "رويترز" عن القيادي علي بركة قوله: "نرفض المقترحات الإسرائيلية الأخيرة التي أبلغنا الجانب المصري بها. واجتمع المكتب السياسي اليوم وقرر هذا".

وفي وقت سابق أعلن مسؤول آخر في حركة حماس، طلب عدم ذكر اسمه، في حديث لـ "رويترز" أنه لا يوجد أي تقدم حتى الآن في المفاوضات الجارية في القاهرة بواسطة مصر وقطر والولايات المتحدة حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين.

ولم تعرف تفاصيل المقترح "الإسرائيلي" لحركة حماس الذي تم نقله عبر الوسطاء.

وأكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، أنه تلقى تقريرا مفصلا حول سير المفاوضات في القاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة "الإسرائيلي" قد حددت الموعد لإطلاق علمية عسكرية في رفح.