تركيا تهدد باتخاذ إجراءات ضد كيان الاحتلال

العالم-تركيا

وأوضح وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحفي حول "الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وقضية المساعدات الإنسانية"، قائلا إن "بلاده تقدمت بطلب للمشاركة في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية، من خلال طائرات شحن تابعة لسلاح الجو التركي، لكن ذلك قوبل بالرفض من طرف إسرائيل".

وأضاف: "لا يوجد أي مبرر لإسرائيل في عرقلة مبادرتنا الرامية إلى إيصال المساعدات جوا إلى سكان غزة الذين يصارعون الجوع، ونظرا لذلك قررنا اتخاذ سلسلة من التدابير الجديدة ضد إسرائيل".

وأكد فيدان: "التدابير التي وافق عليها الرئيس رجب طيب أردوغان سيتم تنفيذها خطوة بخطوة دون تأخير، كما ستتواصل حتى تعلن إسرائيل وقف إطلاق النار وتسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بلا انقطاع".

ولم يتطرق فيدان إلى فحوى التدابير غير أنه أشار إلى أن "المؤسسات التركية المعنية ستعلن في وقت لاحق تفاصيل هذه التدابير".