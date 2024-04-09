الشيخ عكرمة صبري يرد على خرافة 'البقرة الحمراء' الصهيونية

العالم - الاحتلال

وبحسب موقع "مفاز" الإخباري، أكد خطيب المسجد الأقصى، ان قضية ما تسمى بـ"البقرة الحمراء" هي خرافة يهودية ليست أكثر، ولا علاقة لنا نحن المسلمين بها. مضيفا، لن نسمح بخرافة "البقرة الحمراء التي جاءت في الاساطير اليهودية"، أن تكون لها علاقة بالمسجد الأقصى. يمكنهم أن يأخذوا بقرتهم أينما يريدون، ويفعلوا بها ما يريدون، فهذه البقرة لا علاقة لها بالمسجد الأقصى.

وقال الشيخ عكرمة صبري: إن كل إجراء يقوم به المحتلون هو محاولة للسيطرة على المسجد الأقصى والتعدي على هذا المسجد الكريم. وتعتبر هذه الاعتداءات انتهاكا للمسجد الأقصى وتدنيسا لهذا المسجد ولن نعطيهم أي حق فيما يتعلق بالمسجد الأقصى. لأنهم محتلون معتدون ولا يجرأون على دخول المسجد الأقصى إلا بمساندة قوات من شرطة الاحتلال الأمنية.