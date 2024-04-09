ستة أشهر من العدوان على غزة ولا هدف تحقق لنتنياهو

العالم - مع الحدث

اين تهديدات نتنياهو بالقضاء على حماس واسترجاع الاسرى بالقوة ووقف تهديدات صواريخ المقاومة لعمق كيانه؟

على ما يؤكد كلام الامين العام لحزب الله انه بعد 6 اشهر يقول الاسرائيلي انه لم يعد اكثر من نصف الاسرى ولم يدخل رفح ولا تزال صفارات الانذار في غلاف غزة؟

هل مجرد اعلان وقف اطلاق النار في غزة هو هزيمة مدوية تاريخية لنتنياهو الكيان كما يقول السيد نصرالله؟

هل صمود المقاومة وتحقيقها انجازات نوعية في الميدان واستمرار اطلاق الصواريخ هي رد على داعاءات الاحتلال؟

اين اصبح التعاطف العالمي الذي استغله الكيان بعد 7 اكتوبر ليخسره باستمرار تدميره القطاع والقتل من اجل القتل؟

نناقش هذه الاسئلة مع ضيفي الحلقة الكاتب والباحث السياسي أحمد الصفدي، القيادي في حركة الجهاد الاسلامي بلبنان محفوظ منور