'غوتيرش' ينتقد منع الاحتلال دخول الصحفيين الدوليين الى غزة

العالم - فلسطين المحتلة

أقوال غوتيرش جاءت بالتزامن مع بيان لـ"رابطة الصحافة الأجنبية" أعربت فيه عن مخوفها من أن "منع وصول الصحافة المستقلة يثير أسئلة عما لا يريد كيان الاحتلال أن يراه الإعلام الدولي".

وقالت الرابطة: إن الصحفيين الفلسطينيين داخل غزة واجهوا تهديدات ومخاطر غير مسبوقة أثناء تغطيتهم الشجاعة.

وأضافت أن جيش الإحتلال الاسرائيلي منح فرصا محدودة لوسائل الإعلام لدخول غزة تحت رقابة مشددة.

ودعت رابطة الصحافة الأجنبية، في بيانها "إسرائيل إلى منح وسائل الإعلام الدولية وصولا واسعا غير مقيد إلى غزة"، واعتبرت أن "منع وصول الصحافة المستقلة يثير أسئلة عما لا يريد كيان الاحتلال أن يراه الإعلام الدولي".

يشار الى أن نحو 140 صحفيا استشهدوا في العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 186 على التوالي، بينما تم توثيق اعتقال 20 صحفيا آخر ممن عرفت أسماؤهم.

المصدر: وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)