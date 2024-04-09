مهرجان الفنون الضوئية يستقبل الزوار في مدينة مشهد المقدسة

العالم _ مراسلون

إنه مهرجان ضوئي يستقبل الجماهير في ليالي الشهر الفضيل ولاسيما زوار صاحب التاج السلطاني الامام علي بن موسي الرضا عليه السلام في مدينة مشهد المقدسة.

وقالت مواطنة ايرانية لقناة العالم: هذا المهرجان جيد جدا فهو يجمع السياح وأبناء المدينة وتجد فيه اجواء رمضانية مميزه.. أنا سعيدة جدا لحضوري هذه الأجواء.



للمسرح حصته في هذا المهرجان، حيث يستقبل رواده في عروض ثلاثة، أحدها للأطفال والبراعم، والثاني لليافعين، وآخر يخاطب الجماهير والفئات العمرية المختلفة، حيث يروي قصة الشاعر الاسلامي الشهير دعبل الخزاعي وحضوره في رحاب الإمام الرضا عليه السلام.

وقال نائب رئيس بلدية مدينة المقدسة جاويد كياني لقناة العالم: هذا المهرجان الذي تحتضته مدينة مشهد المقدسة فريد من نوعه في إيران.. الفن المسرحي والفنون الضوئية جعلت هذا المهرجان يستقطب الفئات المختلفة من إيرانيين والزوار العرب و الاجانب.

هنا تندمج الأجواء الرمضانية وحيويتها مع الفن والإبداع والجمال.

لأيام شهر رمضان خصوصيتها وعبقها وحيويتها، تجد هذه الحيوية في ليالي هذا الشهر الفضيل وهنا في هذا المهرجان الذي يضيء بكل جوانبه تجد هذه الحيوية.