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مكتب قائد الثورة الاسلامية يعلن يوم غدا الاربعاء عيد الفطر المبارك

مكتب قائد الثورة الاسلامية يعلن يوم غدا الاربعاء عيد الفطر المبارك
الثلاثاء ٠٩ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلن مكتب قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي (مد ظله العالي)، أن يوم غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

العالم - ايران

وقال بيان صادر عن مكتب قائد الثورة : مع تمنياتنا بقبول الطاعة والعبادة لأهلنا الكرام في شهر رمضان المبارك، نفيدكم أنه بناء على التقارير الواردة من فرق الرصد المختصة والموثوقة من مختلف أنحاء البلاد، تمت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 رمضان 1445 هـ وثبت ذلك بالنسبة لقائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئي وسيكون الأربعاء 10 نيسان/ أبريل ، الأول من شوال المكرم 1445، وعيد الفطر.

واضاف البيان: في حين نهنئ جميع الإخوة والأخوات في الإيمان والأمة الإيرانية النبيلة بهذا العيد، ستقام صلاة عيد الفطر المجيدة في جميع أنحاء البلاد غدًا.

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