سوريا: إحتفالات بحلول عيد الفطر رغم الظروف الإقتصادية الصعبة

العالم – خاص بالعالم

لاينام اطفال سورية عشيه الاعياد، فرحاً، يصرون مع اهاليهم على احياء الشعائر الدينية والاجتماعية لعيد الفطر السعيد، بالرغم من الواقع الاقتصادي الصعب.

المساجد التي فتحت ابواها منذ الصباح لاستقبال المصلين بصلاة العيد، تشكل جزءا من الموروث الانساني والديني والاجتماعي ايام العيد في سورية.

زيارة المقابر وقراءه الفاتحة على قبور من غادر دنيانا هي واجب يحيه السوريون، يسبق الزيارات العائلية والاجتماعية التي يحرصون كذلك على اتمامها، ولو بعدت المسافات او قصرت، من ضمن طقوس العيد في سورية، التي ترى ان "لا عيد وغزة تنزف".

(لا اعياد و غزة تباد) .. شعار ارسله السوريون كنوع من المعايدة و نشروه بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هم يصرون ان لا عيد الا بتحقيق النصر الالهي بتحرير فلسطين .. كل فلسطين.

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