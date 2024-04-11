صنعاء تؤكد عزمها على مواجهه العدوان الأمريكي والإسرائيلي بشكل مباشر

العالم – خاص بالعالم

وقال اللواء بكيل صالح الوهبي قائد كتائب الوهبي:" كلام القيادة الثورية والسياسية واضح كوضوح نهارنا هذا، البحر الاحمر وخليج عدن آمن لكل السفن، إلا ثلاثي شرّ أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وكل من عاونهم او دعمهم أو ناصرهم فستصل إليهم صواريخنا وطيراننا المسيّر حتى يكفوا عدوانهم على غزة".

القوات البحرية اليمنية هي أيضا في مقدمة الصفوف وعلى أعلى المستويات، تستقبل ضمن برنامجها الفرائحي في عدد من مواقعها العسكرية، الممتدة على سواحل البحر الأحمر، عدد من أبناء القبائل الذين توافدوا لتهنئتهم بالعيد ومباركة الانتصارات.

وقال العقيد علي صبر قائد في القوات البحرية: ان الحديث الامريكي عن السلام، هنالك أمريكي يقول اذا أردت السلام فاحمل السلاح، ومن اجل هذا السلام حملنا سلاحنا، أولا سلاح الإيمان الذي هو القوة التابعة لنا في هذه الميادين، ثانيا كل ما نستطيع إعداده من سلاح يستطيع ان يوقف الأمريكي والإسرائيلي ويوقف كل من يفكر ان يهزم هذه الامة.



الغارات الامريكية والبريطانية والتصعيد العسكري الواسع، كان له دور كبيراٌ في عمليات التحشيد ورفع المعنوية القتالية ، والعزم على مواجهة الأمريكي والإسرائيلي بشكل مباشرٍ هذه المرة.

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