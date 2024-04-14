عام على الحرب في السودان.. والنتيجة مقتل الآلاف وتشريد الملايين

العالم – خاص بالعالم

هذا ما تؤكده تصريحات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان؛ المصمم على إنهاء التمرد وعدم التفاوض طالما استمرت الحرب.

في المقابل أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو حميدتي، أنه عرض على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رؤيته لإنهاء الحرب في السودان، وبدء التفاوض لحل الأزمة من جذورها، وما أطلق عليه «إعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة، تحقق الأمن والاستقرار والسلام الشامل والدائم».

وفي مستجدات مسلسل الاحداث قال رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، إن السودان يواجه خطر الانقسامات على أسس إثنية وعرقية؛ ما يهدد بالانهيار الكامل.

ويحاول الناجون من براثن هذه الحرب البقاء علي قيد الحياة بصعوبة؛ فعمال الإغاثة يحذرون من أن السودان يتجه نحو كارثة مجاعة واسعة النطاق، مع احتمال حدوث موت جماعي في الأشهر المقبلة.



وأثار الصراع تقارير واسعة النطاق عن وقوع فظائع، بينها عمليات القتل والتشريد والاغتصاب.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...