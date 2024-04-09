قيادي في حماس يكشف حقيقة تلقي مقترح أمريكي بشأن غزة

العالم - فلسطین

وأضاف القيادي بحماس في تصريحات صحفية، أن الحركة تدرس المقترح الإسرائيلي الذي تسلمته عبر الوسطاء خلال المفاوضات، لافتا إلى أن المقترح الإسرائيلي لا يلبي مطالب الحركة.

وأوضح نزال، أن الاحتلال الإسرائيلي يتحدث فقط عن وقف مؤقت للنار في غزة، ويرفض الخروج من القطاع، لافتا إلى أن القوات الإسرائيلية تعيد التموضع فقط.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يراوغ في مسألة عودة النازحين إلى الشمال غزة خلال المفاوضات.

وفي وقت سابق، قال سامي أبو زهري القيادي في حماس، إن المقترح الذي قدم للحركة لا يتضمن وقف العدوان ولا انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

وأضاف أبو زهري في تصريحات صحفية، أن حماس لن تقبل بأي اتفاق لا يتضمن الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة.

وأشار القيادي في حماس، إلى أن المقترحات الأمريكية التي قدمت في المفاوضات تركزت على استعادة أسرى الاحتلال الإسرائيلي لدى المقاومة وتغفل مطالب الشعب الفلسطيني.